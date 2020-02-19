بكين تندد بالاجراءات الأميركية بحق وسائل الأعلام الرسمية الصينية

نددت الصين بقرار السلطات الاميركية تشديد الاجراءات بحق وسائل الإعلام الرسمية الصينية في الولايات المتحدة وتصنيفها كبعثات أجنبية، واعتبرت ان “ذلك غير مقبول وغير منطقي”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في تصريح صحافي الاربعاء إن “الولايات المتحدة لطالما نادت بحرية الصحافة لكنها تتدخل في العمل المعتاد لوسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة وتعرقله”، واضاف “نحتفظ بحق الرد على هذه المسألة”.