روحاني: العقوبات الأميركية فعل إرهابي.. كسرنا جزءاً منها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن بلاده "كسرت" جزءاً من العقوبات الأميركية على بلاده التي وصفها بأنها "فعل إرهابي".

وذكر روحاني، خلال اجتماع للحكومة، أن "العقوبات هي فعل إرهابي ضد إيران ولا أحد يستطيع القول إن العقوبات ليس لديها تأثير على البلاد، فمن يقول ذلك يدعم أميركا".

وأضاف قائلاً: "مخطئ من يقول إننا لا نستطيع كسر إجراءات العقوبات الأمريكية، وقمنا بكسر جزء كبير منها في الفترة السابقة".

ودعا روحاني الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الجمعة المقبلة، وقال: "يجب علينا جميعا أن نأتي إلى صناديق الاقتراع لجعل أمريكا تندم على عقوباتها وإجراءاتها ضدنا وأن تركع أمام الشعب الإيراني".