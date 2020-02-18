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الخطر يتزايد... كورونا يدخل مرحلة جديدة


كشف مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية أن فيروس كورونا الجديد في البلاد دخل "مرحلة جديدة" نظرا لأوضاع المرض محليا وخارجيا.

وقالت جونغ أون-كيونغ مديرة المركز، في تقرير دوري لها، إنه في إطار تقييم موقف انتشار مرض كورونا "ظهرت 3 حالات من الإصابة بالفيروس خلال اليومين الأخيرين والمصابون الثلاثة لم يسبق لهم السفر إلى الخارج مؤخرا"، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأضافت أنه "حسب نتيجة الفحوصات المرجعية لمن خالط مريضا، فإن هناك احتمالا لانتقال العدوى إليه".

وتابعت: "حان الوقت لوضع تدابير للحد من انتشار الوباء في المجتمع، تماشيا مع إجراء الفحوصات على الوافدين والعزل الذاتي للذين خالطوا مرضى بالفيروس".

ولفتت جونغ: "في البداية ظهرت حالات الإصابة من خلال اختلاط مع مرضى قادمين من الصين في هونغ كونغ وسنغافورة واليابان وتايلاند، غير أنه منذ منتصف الشهر الحالي، ظهرت حالات إصابة بالمرض بدون علاقة أو اختلاط مباشر مع الدول أو المرضى، ونحن في مرحلة انتقال الفيروس بصورة غير مباشرة".

وفي كوريا الجنوبية تم اكتشاف 3 حالات من الإصابة بالفيروس بدون معرفة السبب أو المصدر الأصلي لنقل الوباء.

وأكدت كوريا الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، اكتشاف حالة جديدة للإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 31 حالة.

وذكرت السلطات أن المريضة الـ31 هي امرأة كورية تبلغ 61 عاما من العمر، ولم يسبق لها السفر إلى الخارج.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن الفيروس سريع الانتشار أودى بحياة 98 شخصا في الصين، أمس الاثنين، مما زاد العدد الإجمالي للوفيات إلى 1868 حالة. وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين لتصل الإصابات إلى 72436 في المجمل.

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