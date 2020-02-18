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السلطات التركية تأمر باعتقال 228 شخصا


أمر الادعاء التركي باعتقال 228 شخصا على خلفية الاشتباه في صلاتهم بشبكة يديرها رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب عام 2016.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية: "إن ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا، منهم 101 لا يزالون في الخدمة"، مشيرة إلى أن العملية تتركز في إقليم إزمير غربي البلاد، لكنها تشمل 43 إقليما.

وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة "باعتقال 71 شخصا في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لغولن في وزارة العدل، منهم 33 لا يزالون في الخدمة".

وأمرت السلطات التركية، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز 2016، والذي قتل خلاله 250 شخصا، بسجن نحو 80 ألفا في انتظار محاكمتهم، بينما أقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين، فيما ينفي غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في أمريكا منذ عام 1999، أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.

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