روحاني: إيران قادرة على تجاوز الضغوط ولا بد من خلق الأجواء لتحقيق تقدم المجتمع

أعلن الرئيس الإيراني، ​حسن روحاني، اليوم الاثنين،​ أن التعليم هو أساس التقدم والتطور، وبالتالي لا بد من خلق الأجواء لتحقيق تقدم المجتمع وجيل الشباب.

وجاء كلام الرئيس الإيراني خلال مهرجان خوارزمي الدولي الثالث والثلاثين المنعقد في قاعة المؤتمرات ب​طهران​، حيث نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية خطاب روحاني الذي قال: "كل الإحصائيات تؤكد أن إيران تطوي اليوم مسار التطور".

كما اعتبر روحاني أن الشعب الإيراني يريد الاستقلال بكل معنى الكلمة، مشدّدًا على أنّ "علينا أن نتجاوز مرحلة الضغوط وسنقوم بذلك".

وأوضح روحاني أن إيران تتحرك في مسيرة التنمية رغم الظروف الصعبة، وأن الإنجازات الوطنية غير قابلة للتقسيم بين التيارات.