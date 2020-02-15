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إيران تكشف فحوى رسالة وصلتها من السعودية بعد استشهاد الفريق قاسم سليماني


قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن السعودية أرسلت رسالة إلى طهران بعد مقتل القائد العسكري الإيراني.

 وأوضح ظريف أن إيران ردت على تلك الرسالة إلا أن السعودية لم ترد بعد ذلك.

وأكد ظريف، في تصريحات اليوم السبت على هامش منتدى ميونخ للأمن، "وصلتنا رسالة من السعودية بعد استشهاد سليماني وتابعناها وقمنا بالرد عليها ولكن المملكة لم ترد من جانبها مرة أخرى".

وأوضح ظريف أن "رسالة السعودية كان مفادها إننا نريد حوارا قائما على الاحترام مع إيران، وقمنا بالرد على الرسالة بنعم ولكن لم نتلق راد جديدا".

وتابع "كتبنا للسعودية والإمارات والبحرين وعمان لمبادرة سلام في الخليج العربي ولكن بعضهم لم يردوا".

وحول وجول اتصالات سرية بين إيران والسعودية، قال ظريف "لا توجد أي رسائل من المملكة على أي مبادرة سلام"، مضيفا "السعودية والإمارات تريد أن يكون هناك توتر في المنطقة".

وأكد ظريف "هناك دول بمنطقة الخليج استجابت لمبادرة هرمز للسلام التي طرحتها إيران من بينها الكويت والعراق وقطر وعمان".

واغتالت الولايات المتحدة الأمريكية سليماني، قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، بضربة جوية غادرة جبانة بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وفي الثامن من الشهر نفسه، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة "عين الأسد"، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.

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