أردوغان: لن ننسى تقاسم الباكستانيين رغيفهم مع تركيا وسنقف معهم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل دعم باكستان والوقوف معها في وجه الضغوط السياسية التي تتعرض لها، وقال: "لن ننسى تقاسمهم رغيف الخبز معنا في حرب استقلالنا".

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للبرلمان الباكستاني في العاصمة إسلام آباد، قال أردوغان: "أنقرة ستواصل دعم إسلام آباد في كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية. ففي الوقت الذي هرعت فيه الأطراف المتشدقة بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان لإنقاذ الإرهابيين، وقفت باكستان إلى جانب تركيا في كفاحها المحق".

وأشار الرئيس التركي، إلى أن "أنقرة تدعم مبدأ الحوار والعدل لحل أزمة إقليم كشمير"، لافتا إلى أنه من غير الممكن حل هذه الأزمة بالقوة، وأن معاناة الكشميريين زادت أضعافا في الآونة الأخيرة، نتيجة الخطوات الأحادية المتخذة والتي تقيد حرية سكان كشمير.

وشدد أردوغان، على أن "أولويات بلاده في كافة المناطق التي تشهد التوتر، هي وقف الدمار والظلم وإراقة الدماء".

وفي ما يخص "صفقة القرن"، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، قال أردوغان: "صفقة القرن ليست خطة سلام بل خطة احتلال".

وأضاف: "اتخذنا موقفا مشرفا وحازما ضد الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس الشريف، أولى القبلتين، وخلال فترة رئاستنا لمنظمة التعاون الإسلامي، بذلنا الجهود وقمنا بتحركات نشطة حيال كافة الأمور التي تهم الأمة الإسلامية"