ترامب يفكر في وضع حد لاستماع المسؤولين لمكالماته مع القادة الأجانب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يمنع المسؤولين من الاستماع إلى مكالماته مع الزعماء الأجانب، بعد أن تسبب تسريب مكالمته مع نظيره الأوكراني في طرح قضية عزله بالكونغرس.

وفي حديثه مع قناة "فوكس نيوز"، أمس الخميس، قال ترامب "عندما تتصل بزعيم أجنبي يستمع هؤلاء الناس. قد أضع حدا لهذه الممارسة تماما، وقد أنهيها بشكل كامل".

ويمكن لعشرات المسؤولين الحكوميين الانضمام إلى مكالمة بين رئيس أمريكي وزعيم أجنبي، حيث يكون بعضهم مع الرئيس وقت الاتصال، مثل مستشار الأمن القومي أو وزير الخارجية، في حين يستمع آخرون لها من مواقع بعيدة.

وتشير وسائل إعلام أمريكية، إلى أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أو مستشاره للأمن القومي غالبا ما ينضمان إلى مكالمات ترامب، كما يستمع مساعدان للمكالمات من أجل تطوير وإنتاج مذكرة أو نسخة من المكالمة بعد انتهائها.

وفي يوليو 2018، أوقف البيت الأبيض نشر الملخصات العامة للمكالمات الهاتفية بين ترامب وقادة العالم، بعد أن كان نشرها تقليدا شائعا في الإدارات السابقة.