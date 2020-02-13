الصفحة الدولية

مسؤول إيراني: فوز ديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لن يحل خلافاتنا


أعرب مسؤول إيراني عن تشاؤم طهران إزاء مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم.

وعلى الرغم من انتقاد جميع المرشحين المحتملين عن الحزب الديمقراطي للانتخابات القادمة قرار إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، قال المسؤول الإيراني الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في حديث لمجلة "نيوزويك" الأمريكية أمس الأربعاء، إنه، حتى إذا فاز مرشح ديمقراطي في الانتخابات المقبلة، فإنه سيتعرض لضغط ملموس من قبل قوى داخل البلاد وخارجها بغية إجباره على اتخاذ موقف صارم إزاء طهران.

ونقلت المجلة عن المسؤول قوله: "نفهم بشكل عام أنه إذا انتخب ديمقراطي فسوف تبذل هناك جهود ضخمة، محليا ودوليا، بغية التأثير على نهجه إزاء إيران. وسيحاولون التأثير عليه من داخل الولايات المتحدة وخارجها على حد سواء. هناك جماعات لوبي داخل واشنطن وكذلك أجنبية تعمل ضدنا".

وأوضح المسؤول أن الحديث يدور على وجه الخصوص عن قوى لوبي إسرائيلية وسعودية "ستحاول الاقتراب من الإدارة الجديدة".

وأشار المسؤول إلى أن كثيرا من المسائل المتراكمة خلال العقود الأربعة الماضية لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة، قائلا: "هذه هي مسائل معقدة وليست لدينا أية أوهام بأنها ستحل في ليلة واحدة، حتى إذا دخل ديمقراطي المكتب البيضاوي".

في الوقت نفسه، أشار المسؤول إلى أن أهمية الاتفاق النووي لا تقتصر على المجال النووي ذاته فقط، بل إن هذه الصفقة بمثابة اختبار لقدرة الولايات المتحدة وإيران وأوروبا والشركاء الآخرين على التعاون وتسوية المشكلة من خلال أساليب سلمية.

وتابع: "نحتاج إلى التطبيق النزيه لما اتفق عليه مع الولايات المتحدة والآخرين، وإذا رأينا ذلك فأعتقد أن الولايات المتحدة قد تنضم مجددا إلى المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصر.. الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال
مسؤول إيراني: فوز ديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لن يحل خلافاتنا
انفجار داخل بنك في مدينة أمستردام الهولندية
استقالة وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد
طهران: سنرد بحزم ضد أي استهداف إسرائيلي لمصالحنا في سوريا والمنطقة
بعد فوزه في انتخابات نيوهامبشير.. ساندرز يعلن "بداية نهاية ترامب"
مقتل نائب رئيس حزب الحرية في مصر داخل مقر الحزب
الاستخبارات الأمريكية والألمانية تجسست على أكثر من 150 دولة بواسطة شركة سويسرية لتشفير الاتصالات
وزير الدفاع: لدينا صواريخ دقيقة برؤوس حربية تقليدية
البنتاغون يغلق صحيفته الورقية بعد 160 عاما على إصدارها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
جمال محمد علي رشيد اسدي : اني موظف فى تربيه كربلاء قسم التعليم المهني تم تعيننا بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠٥وني من مواليد ٢٤/٦/١٩٦٠ سوف نحال ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
محمود الركابي : المقطع ورجل المرور من الناصرية...للعلم والرجاء التصحيح ...
الموضوع :
بالفيديو .... عصابات الجوكر اللقيطة تعتدي على شرطي مرور في البصرة
Mohamed Murad : ومن قال له ان المتظاهرين يريدون الاصلاح ؟؟ هولاء لايريدون الا ما تامر به السفاره ..هولاء جوكرية ...
الموضوع :
محمد علاوي يؤكد حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات
حسن هادي عبد الحسن الحاجم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اني الدكتور حسن هادي ان ابلغ السبعين من عمري وقد قمت بخدمة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
علي محمد : المقالة في غاية الدقة والرصانة والسبك شكرا للمؤلف والناشر ...
الموضوع :
صفات العترة الطاهرة (ع) (الصفة الاولى )
علي رضا : احسنتم تحليل واقعي ومهم وهو أمر واقع يجب أن يصدقه العدو والصديق ...
الموضوع :
إيران ستمحي أمريكا من المنطقة خلال ساعة من الزمن!
عامر غالب : ارجو ان تكون هناك جديه وقرار منكم بخصوص شكوتي اعاني من سرقه رصيدي مذو فتره والان عبيت ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
عامر غالب : اقدم شكوى الى اسيا سيل بخصوص الرصيد عبيت كرت ابو٢٥الف وقطعو مني بحجه اني مشترك بسنة ٢٠١٨ ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
H Al-Seaidy : بارك الله بكم ...
الموضوع :
كيف يتم صناعة الجوكر؟!
فيسبوك