استقالة وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد

تقدم وزير الخزانة البريطاني، ساجد جاويد، باستقالته من الحكومة البريطانية، في خطوة مفاجئة في الوقت الذي يجري فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون تغييرات في حكومته المحافظة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ جاويد بمنصبه في مجلس الوزراء. لكن المتحدث باسمه أكد استقالته اليوم الخميس.

وجاءت استقالة جاويد عقب تقارير تفيد بخلافه مع مستشار جونسون، دومينيك كامينغز

وكان من المقرر أن يقدم جافيد ميزانيته السنوية الشهر المقبل.

ومن المرجح أن تتسبب استقالة جاويد في اضطراب الحكومة لأنها تواجه تحديات التفاوض بشأن علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام.