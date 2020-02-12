وزير الدفاع: لدينا صواريخ دقيقة برؤوس حربية تقليدية

اكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الاربعاء، ان جميع الصواريخ التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية الايرانية هي صواريخ دقيقة برؤوس حربية تقليدية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الدفاع الايراني اكد في تصريح على هامش اجتماع الحكومة، ان اطلاق الأقمار الاصطناعية لا علاقة له بالبرنامج الصاروخي.

واضاف، ان ما منع في موضوع الصواريخ يتمثل بتصنيع الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية حيث لاتمتلك الجمهورية الاسلامية الايرانية هذا النوع ولكن ربما تستخدم ايران اقمارا صناعية باهداف دفاعية الا ان الصواريخ الحاملة يعد موضوعا غير دفاعي تماما.

وشدد ان هذا البرنامج سيدفع بقوة الى الامام لانه لامانع له على الصعيد العالمي ويعد من بين الحقوق المؤكدة للشعب الايراني.

وتابع: ان جميع الصواريخ الايرانية التي تفخر بتصنيعها محليا وتشكل عنصرا مهما في القوة الدفاعية للبلاد تضم رؤوسا تقليدية فقط.

ونوه الى ان دقة الصواريخ الايرانية عالية للغاية وقد لمس الاميركيون انفسهم دقة اصابتها في عملية استهداف قاعدة عين الاسد وايران ليست بحاجة الى امور اخرى.

واشار امير حاتمي الى مشروع اطلاق قمر صناعي ايراني جديد، موضحا: ان قمر ظفر - 2 سيتم اطلاقه على صاروخ حامل من طراز "سيمرغ".

ونوه الى ان موضوع الاقمار الصناعية والصواريخ الحاملة لها مايزال قيد البحث وبالتأكيد ان هذه البحوث ستستمر لغاية بلوغ الاهداف المرسومة لها.

وأعرب عن أمله باطلاق هذا القمر الصناعي الجديد بأول فرصة، مضيفا "اتصور ان هذه العملية ستنجز في بدايات العام المقبل.