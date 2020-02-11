الصفحة الدولية

البنتاغون يغلق صحيفته الورقية بعد 160 عاما على إصدارها


بعد نحو 160 عاما قررت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء، إغلاق النسخة الورقية من صحيفتها اليومية بسبب التقشف وانتشار الإنترنت.

وقال البنتاغون إنه ينوي وقف نسخته المطبوعة من صحيفة "ستارز آند سترايبس"، التي يعود تاريخ الطبعة الأولى منها إلى العام 1861 خلال الحرب الأهلية الأميركية.

وأوضحت المديرة المالية في البنتاغون، إلاين مكاسكر، خلال تقديمها مشروع ميزانية الوزارة للعام 2021 "قررنا أنه في العصر الحديث، لم تعد الصحف الورقية هي الطريقة التي نتواصل من خلالها".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أوردت هذه المعلومة حول هذه الجريدة اليومية المتخصصة في الشؤون العسكرية والممولة جزئيا من البنتاغون لكن بخط تحرير مستقل، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن وثيقة ميزانية صادرة عن البنتاغون أن الوزارة "تتطلع إلى خفض دعمها المالي للصحيفة مع انتقال الجمهور من وسائل الإعلام المطبوعة إلى وسائل إعلام يمكن الوصول إليها على نطاق أوسع".

ودافعت صحيفة البنتاغون، في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر"، عن استقلاليتها التحريرية، وقالت "مهمة ’’ستارز آند سترايبس‘ ليست إيصال رسائل الوزارة أو القيادة العسكرية، بل أن تكون نشرة مستقلة في خدمة القوات المسلحة".

 

ووفقا لفرانس برس، تصدر صحيفة "ستارز آند سترايبس" نسخا ورقية مطبوعة في عدد من دول العالم حيث تملك الولايات المتحدة قواعد عسكرية مهمة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا، ويتم توزيع حوالى 12 ألف نسخة يوميا على تلك القواعد، خصوصا عندما يكون الوصول إلى الإنترنت صعبا أو محظورا لأسباب أمنية.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البنتاغون يغلق صحيفته الورقية بعد 160 عاما على إصدارها
يهدد 60 بالمئة من سكان العالم.. تحذيرات "مرعبة" من كورونا
ميزانية البيت الأبيض لعام 2021 ترى في الصين وروسيا التهديد الرئيسي لأمريكا
روحاني: الصواريخ الإيرانية لن تستخدم ضد دول الجوار
الانتخابات التشريعية الأيرلندية: "الشين فين" يتصدر ويكسر احتكار الأحزاب التقليدية
الإفتاء المصرية تهاجم أردوغان وتحذر من مشاهدة أشهر مسلسلين تركيين
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم
امير عبداللهيان: القائد سليماني كان قائد السلام والامن بالمعنى الحقيقي
إيران تعلن تعرضها لأكبر هجوم سيبراني في تاريخها
مسؤول: قوة مشتركة تتعرض لهجوم شرقي أفغانستان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
جمال محمد علي رشيد اسدي : اني موظف فى تربيه كربلاء قسم التعليم المهني تم تعيننا بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠٥وني من مواليد ٢٤/٦/١٩٦٠ سوف نحال ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
محمود الركابي : المقطع ورجل المرور من الناصرية...للعلم والرجاء التصحيح ...
الموضوع :
بالفيديو .... عصابات الجوكر اللقيطة تعتدي على شرطي مرور في البصرة
Mohamed Murad : ومن قال له ان المتظاهرين يريدون الاصلاح ؟؟ هولاء لايريدون الا ما تامر به السفاره ..هولاء جوكرية ...
الموضوع :
محمد علاوي يؤكد حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات
حسن هادي عبد الحسن الحاجم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اني الدكتور حسن هادي ان ابلغ السبعين من عمري وقد قمت بخدمة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
علي محمد : المقالة في غاية الدقة والرصانة والسبك شكرا للمؤلف والناشر ...
الموضوع :
صفات العترة الطاهرة (ع) (الصفة الاولى )
علي رضا : احسنتم تحليل واقعي ومهم وهو أمر واقع يجب أن يصدقه العدو والصديق ...
الموضوع :
إيران ستمحي أمريكا من المنطقة خلال ساعة من الزمن!
عامر غالب : ارجو ان تكون هناك جديه وقرار منكم بخصوص شكوتي اعاني من سرقه رصيدي مذو فتره والان عبيت ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
عامر غالب : اقدم شكوى الى اسيا سيل بخصوص الرصيد عبيت كرت ابو٢٥الف وقطعو مني بحجه اني مشترك بسنة ٢٠١٨ ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
H Al-Seaidy : بارك الله بكم ...
الموضوع :
كيف يتم صناعة الجوكر؟!
فيسبوك