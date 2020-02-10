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روحاني: الصواريخ الإيرانية لن تستخدم ضد دول الجوار


أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، إن بلاده تتطلع لعيش سلمي مع دول الجوار، مشددا على أن الصواريخ الإيرانية لم ولن تستخدم ضدها.

وقال روحاني في تصريحات خلال استقباله، اليوم، سفراء الدول والمنظمات الدولية بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران "لمن هو قلق من صواريخنا، نحن استخدمنا صواريخنا مرتين فقط الأولى ضد داعش الإرهابي والثانية ضد القاعدة الأمريكية في العراق".

وأضاف "صواريخنا هي ضد الإرهاب وضد المجرمين ضد الإنسانية ولم ولن نستخدم صواريخنا ضد دول الجوار"، مؤكدا بالقول "نحن نتطلع إلى عيش سليم دون استثناء مع كل الدول وخاصة دول المنطقة".

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