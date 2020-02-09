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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم


كشفت القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، عن صاروخ جديد من طراز "رعد" ومحرك للصواريخ من طراز "سلمان" وصف بالمتطور جدا.

وقال اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، خلال الكشف عن صاروخ "رعد" ومحرك "سلمان"، اليوم الأحد: "للحد من نشوب الحرب ليس أمام إيران سوى تعزيز قواتها العسكرية".

وأضاف سلامي: "تعزيز القوة هو في قلب السياسات الدفاعية للجمهورية الإسلامية، وقد علمتنا التجربة أنه لأجل منع نشوب الحرب وليس لدرء الهزيمة فحسب بل ولهزيمة العدو، ليس أمامنا سوى تعزيز قواتنا العسكرية".

وتابع سلامي قائلا: "الحرب الحقيقية هي في صناعة وإنتاج القوة، وهذه المنجزات الجديدة المعقدة التي تقع على حافة التكنولوجيا العالمية مفتاحنا لغزو الفضاء .. دخول قواتنا الجوية في مجال إنتاج الهياكل والمحركات المركبة، سيزيد من سرعة وسهولة إنتاج الصواريخ ويعتبر ذلك طفرة في التقنية الجديدة لصناعة الصواريخ في إيران".

إلى ذلك قال التلفزيون الإيراني في تقرير إخباري اليوم الأحد: "في أعتاب الذكرى 41 لانتصار الثورة الإيرانية .. القوات الجوية في الحرس الثوري تكشف عن صاروخ رعد يصل مداه إلى 500 كم "، مشيرا إلى أن وزنه خفيف مقارنة بصاروخ "فاتح" المماثل.

وأشار التلفزيون إلى أن المحرك "سلمان" يمنح الصواريخ التي تعمل بالوقود الجامد قدرة على المناورة خارج الجو.

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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم
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