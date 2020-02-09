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امير عبداللهيان: القائد سليماني كان قائد السلام والامن بالمعنى الحقيقي


اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية، القائد الشهيد قاسم سليماني بأنه كان قائد السلام والأمن بالمعنى الحقيقي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية، حسين امير عبداللهيان اعتبر القائد الشهيد قاسم سليماني بأنه كان قائد السلام والأمن بالمعنى الحقيقي.

وخلال ملتقى عقد اليوم حول دور الشهيد سليماني في تنمية الامن والعدالة والسلام الاقليمي والعالم، اشار عبداللهيان الى دور الشهيد سليماني في دعم الدولة السورية بوجه العصابات الارهابية والعمل على دحرها خاصة في احلك الظروف التي كانت فيها حتى دمشق مهددة بالسقوط.

واضاف، ان الفريق سليماني كان يؤمن بالدبلوماسية كاداة واسلوب للوصول الى الاهداف المتوخاة، ونظرا لظروف المنطقة في الاعوام الاخيرة وتعقيداتها فان الاجواء كانت بحاجة الى ان لا يفكر سليماني برؤية عسكرية فقط ولهذا السبب فقد اختار التكتيك الدبلوماسي ايضا.     

واشار امير عبداللهیان الى انه في ذروة التطورات في مصر عام 2012 وحينما تولى مرسي الرئاسة من قبل الاخوان المسلمين، قام بزيارة الى مصر وتقرر ان تقوم الحلقة الاولى القريبة من مرسي بزيارة ايران حيث اتوا وتم التوقيع معهم على مذكرات تفاهم.

واوضح بان الرئيس مرسي كان قد دعا الوفد ليلتقوا سليماني حيث طرحت الموضوع عليه بهذا الصدد والذي "ان كانت حصيلة التوافقات ايجابية سالتقيهم" وهو قد فعل ذلك.  

واضاف، ان القائد سليماني طرح خلال الاجتماع مع الوفد بعض النقاط، وبعد فترة اثر سقوط مرسي قال احد الحاضرين في ذلك الاجتماع انه لو عملوا بتوصيات القائد سليماني لما جرى لهم ذلك الحدث (سقوط مرسي).

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