إيران تعلن تعرضها لأكبر هجوم سيبراني في تاريخها

أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الاحد، عن تعرض البلاد لهجوم إلكتروني أدى إلى قطع الانترنت.

وقال جهرمي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، إن "الخلل في الانترنت لايزال متواصلا والعدو لايزال مصرا على التأثير على شبكة الانترنت في إيران".

وأضاف جهرمي: "لقد واجهنا الهجوم الالكتروني الذي استهدف الانترنت ونحن نعمل على التعرف على مسببيه".

وأشار إلى أن "العدو يسعى إلى قطع الإنترنت في إيران على أعتاب الذكرى 41 لانتصار الثورة"، وأن "التأثير على الأجواء في إيران خلال فترة الانتخابات البرلمانية أحد مخططات العدو، وأمريكا كانت قد هددت بأنها بصدد إيجاد خلل في الشبكة الوطنية الإيرانية للإنترنت".

وأوضح أن "الهجوم الإلكتروني وقطع الإنترنت جزء من مخططات العدو التي بدأت امس للتأثير على الانتخابات البرلمانية"، مشيرا إلى أن الهجوم السيبراني، الذي استهدف البنى التحتية للإنترنت أمس هو أكبر هجوم إلكتروني تتعرض له البلاد.