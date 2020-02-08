الصفحة الدولية

مسؤول: قوة مشتركة تتعرض لهجوم شرقي أفغانستان


تعرضت قوة عسكرية مشتركة، عاملة في أفغانستان، لهجوم وإطلاق نار، خلال قيامها بمهمة عسكرية شرقي البلاد.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى قول مسؤول أمريكي، في العاصمة الأفغانية كابول، إن قوات أمريكية وأفغانية، تعرضت لهجوم في شرق أفغانستان، اليوم السبت.

ولفتت إلى قول الكولونيل سوني ليجيت، المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان: "قوة أمريكية أفغانية مشتركة تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء تنفيذها عملية في إقليم ننكرهار"، مضيفا: "نقيم الوضع وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بمجرد ورودها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسؤول: قوة مشتركة تتعرض لهجوم شرقي أفغانستان
اجتماع الاتحاد البرلماني العربي: رئيس مجلس الأمة الكويتي يلقي بخطة السلام الأمريكية في سلة المهملات
البيت الأبيض يقيل خبيرا بمجلس الأمن القومي شهد ضد ترامب في الكونغرس
ترامب يطالب الكونغرس بـ"شطب" عزله
الخارجية الأمريكية: لا يمكننا التعليق على تجميد مبيعاتنا من الأسلحة إلى أوكرانيا
صحيفة امريكية: حرب العراق كلفت واشنطن 2 ترليون دولار استقطعت من دافعي الضرائب
مجلة أمريكية: قطر تتجه نحو الحصول على سلاح سيغير ميزان القوى في الخليج
مقتل شابة سعودية برصاصة تخترق وجهها يثير ضجة
107 نواب ديمقراطيين يوجهون رسالة إلى ترامب يبدون معارضتهم "صفقة القرن"
منظمة الصحة العالمية: انخفاض عدد المصابين بكورونا في الصين لأول مرة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك