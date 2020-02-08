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ترامب يطالب الكونغرس بـ"شطب" عزله


دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة الكونغرس إلى "شطب" عزله بتهمة استغلال السلطة بعد تبرئته في مجلس الشيوخ.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، "هل عليهم شطب العزل في مجلس النواب؟ عليهم القيام بذلك لأنه كان خدعة".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي عن تحقيقه "انتصارا كبيرا" بعد فشل الديمقراطيين في عزله من منصب الرئاسة، مشيدا بالأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد عزله بتهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، مشيرا إلى أنه "لولا هذا الانتصار لانهارت الأسواق المالية".

ووصف ترامب قضية عزله بأنها كانت "غير عادلة" بالنسبة إليه وإلى عائلته والبلاد، وقال إنه تحمل ما لا يتحمله رئيس آخر، مجددا التأكيد على أن الاتهامات الموجهة إليه كانت كاذبة، وأن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كانت "مثالية".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أنهى محاكمة الرئيس، بتبرئته من التهمتين المنسوبتين إليه. 

وأصبح ترامب الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي أطلقت ضده إجراءات العزل في الكونغرس، بعد الرئيسين الأسبقين أندرو جونسون (1868)، وبيل كلينتون (1998)، اللذين برأهما الشيوخ أيضا. 

جدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي حاول عام 1973 بدء إجراءات المساءلة بحق الرئيس ريتشارد نيكسون لكنه استقال من منصبه.

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