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مقتل شابة سعودية برصاصة تخترق وجهها يثير ضجة


لقيت شابة سعودية مصرعها، أمس الخميس، بعد إصابتها بطلق ناري اخترق وجهها.

وذكرت صحيفة "سبق" إن الجهات الأمنية بمنطقة جازان، فتحت تحقيقا، في حادثة مقتل فتاة عشرينية بعيار ناري بمحافظة أحد المسارحة.

وأضافت الصحيفة أن الفتاة توفيت فور تلقيها رصاصة اخترقت وجهها، "وبدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة للتأكد من سبب الحادث ما إذا كان انتحارا أو غير ذلك".

وقررت السلطات إيداع جثمان الفتاة ثلاجة الموتى لحين استكمال إجراءات التحقيق، وقد أثارت الحادثة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبهم أفاد ناشطون على مواقع السوشيال ميديا أن الحادثة وقعت في قرية الجعدية، الواقعة بأحد المسارحة، ورجح احتمال أن تكون الفتاة قتلت بشكل خطأ بسبب إطلاق النار في الأعراس.

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