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107 نواب ديمقراطيين يوجهون رسالة إلى ترامب يبدون معارضتهم "صفقة القرن"


أفادت قناة "الجزيرة"، اليوم الجمعة، بأن 107 نواب ديمقراطيين أعربوا في رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "معارضتهم الشديدة لخطته للسلام بالشرق الأوسط".

وجاء في رسالة النواب الديمقراطيين أن "خطة ترمب للسلام ستؤدي لجيوب فلسطينية مقطعة الأوصال ولا ترقى إلى دولة".

وأضاف النواب، أن "ما يثير القلق في خطة ترمب هو أنها تمهد الطريق بفاعلية لاحتلال دائم للضفة الغربية".

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "البيان الختامي للاجتماع الوزاري أعلن صراحة رفضه لما يسمى صفقة القرن لأنها لاتلبي الحد الأدنى".

وكشف ترامب، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، لأول مرة عن البنود الأساسية للخطة التي وضعتها إدارته، بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.

 

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