الصفحة الدولية

ظريف يبحث "صفقة القرن" مع هنية.. وإسرائيل تعلق


بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امس الأربعاء هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن".

وأكدت الخارجية الإيرانية أن ظريف دان "صفقة القرن"، واصفا إياها بـ"غير الإنسانية" و"أحادية الجانب"، وأعرب عن دعم طهران للشعب الفلسطيني وقادته في معارضة الخطة الأمريكية ونضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد ظريف، على "ضرورة أن تتمسك الفصائل الفلسطينية والشعوب والحكومات الحرة في العالم بالوحدة والتضامن في المواجهة الشاملة لمؤامرة القرن الكبرى هذه".

من جانبه، أشار هنية إلى نضال الشعب الفلسطيني ووحدته وتآزره في مواجهة "صفقة القرن"، معربا عن تصميم الفلسطينيين على محاربة الاحتلال الإسرائيلي، وشكر إيران على "وقوفها جانب الشعب الفلسطيني المظلوم".

وسرعان ما نشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة في "تويتر" كتبت فيها إن ظريف وهنية بحثا "خطورة السلام" وشددا على ضرورة "تقديم الإرهاب وإراقة الدماء والعنف في جميع أنحاء المنطقة".

 

 

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