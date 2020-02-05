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هذا ما عرضه ترامب على ايران عقب اغتيال الشهيد قاسم سليماني


كشف مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان الجانب الامريكي ارسل عبر وسيط رسالة مفادها ان بامكاننا ان نتفق على المواقع والمصالح التي بامكان ايران ان تستهدفها ، وذلك ردا على عملية اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني والذي استشهد في غارة امريكية غادرة اثناء خروجه من مطار بغداد الدولي .

واوضح حسين امير عبد اللهيان في مقابلة خاصة مع قناة "العالم" حول الرد الايراني على اغتيال الشهيد سليماني قائلا : ان الاميركيين وعبر وسطاء قالوا لنا بامكاننا ان نتفق مسبقا على المناطق والمصالح الاميركية التي تريد ايران استهدافها ، لكننا رفضنا ذلك وقلنا نحن من نحدد الاهداف ومستوى الرد

واضاف ان القصف الصاروخي الايراني لقاعدة "عين الاسد" كان ردا على مجرد استهداف الاميركيين لسيارة الشهيد سليماني ورفاقه وليس اغتيال سليماني

وتابع : الوسطاء بعد اغتيال سليماني نقلوا لنا رسائل واضحه من الادارة الاميركية مفادها ان لم تنتقم ايران لاغتيال سليماني فان الرئيس ترامب مستعد لرفع كافة العقوبات عن ايران والتي هي من صلاحيات الرئيس لكننا رفضنا .

وقال عبداللهيان : الاميركيون لم يتصورا باننا سنستهدف قاعدة عين الاسد لانها كانت محصنة ومجهزة بكافة التحصينات واذا تم استهدافها بامكانهم ان يسقطوا صواريخنا او حرفها عن مسارها ، لكنهم فوجئوا بالرد الايراني ولم يستطيعوا اسقاط او حتى حرف اي من الصواريخ الايرانية .

وحول اخراج القوات الاميركية قال عبداللهيان : اننا لن نضغط على اصدقائنا في العراق لانهم عانوا من الاحتلال والاميركيون جعلوا الفساد يستشر في العراق لكن العراقيين هم من يحددون السبل التي يختارونها لاخراج القوات الاميركية .

وفيما يخص مسالة ادلب قال مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية ان ادلب بؤرة الجراثيم وهناك الاف الارهابيين وبينهم اجانب ومن حق سوريا تطهير هذه المناطق .

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