"بريكست" يحدث شرخا في الإعلام البريطاني

انقسمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم السبت في تغطيتها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث رأت بعضها أن الحدث يشكل لحظة "مجيدة"، فيما اعتبرت أخرى أنه يكرس الشرخ الحاصل في البلاد.

واختارت صحيفة "تايمز" لصفحتها الأولى عنوان "نقطة البداية: المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى المفاوضات الصعبة التي يتعين على لندن خوضها مع بروكسل لتحديد أطر العلاقات الجديدة بين الطرفين.

من جهتها، احتفلت صحيفة "ذي ديلي إكسبرس" الشعبية بوقوع الطلاق بين لندن وبروكسل بعد زواج مضطرب استمر 47 عاما، فعنونت: "مملكة متحدة جديدة مجيدة".

واختارت صحيفة "ديلي ميل" لصدر صفحتها الأولى في موقعها الإلكتروني عنوان "بريكست تم"، وذلك بعدما أرجئ موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات متتالية.

بدورها قالت صحيفة "ديلي تلغراف"، المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقربة من رئيس الوزراء بوريس جونسون: "حسنا فعل الشعب البريطاني، وأخيرا خرجنا".

وكتبت صحيفة "الغارديان" اليسارية أن "المشاعر المختلطة في يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظهر أن المملكة المتحدة ليست مرتاحة مع نفسها".