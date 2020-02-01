إعلان حالة الطوارئ بإقليم كانبيرا في أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية حالة الطوارئ في إقليم كانبيرا مع اشتعال حرائق الغابات الضخمة جنوب كانبيرا.

وقال مسؤولون بأنه التهديد الأسوأ على الإطلاق لاندلاع النيران في المنطقة منذ ما يقرب من عقدين، حيث يشمل الحريق الرئيسي الآن جنوب الإقليم أكثر من 18.5 ألف هكتار، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

من جانبه، صرح رئيس الوزراء، أندرو بار، للصحفيين، بأن "منطقة ضواحي العاصمة تواجه الآن أسوأ تهديد للنيران منذ عام 2003"، وتابع: "لا يوجد الآن أولوية للحكومة سوى تهديد الحرائق".