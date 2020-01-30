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روسيا تعلن 3 أدوية يمكنها علاج فيروس “كورونا”


بينما يبحث الخبراء في جميع أنحاء العالم عن لقاح لمعالجة العدوى الجديدة الخطيرة، حدد مسؤولو الصحة الروس ثلاثة أدوية موجودة لمكافحة فيروس 2019-nCoV لدى البالغين.

ويعتقد الخبراء الصحيون أن فيروس “كورونا” الجديد يمكن محاربته بواسطة دواء “ريبافيرين” (ribavirin) ودواء “لوبينافير/ريتونافير” (lopinavir/ritonavir) ودواء “انترفيرون بيتا ب1” (interferon beta-1b)، وهي أدوية تستخدم عادة لعلاج الالتهاب الكبدي (سي)، ونقص المناعة البشرية والتصلب المتعدد، على التوالي.

ولم تقدم وزارة الصحة الروسية توصيات بشأن هذه الأدوية فحسب، بل تصف أيضا كيفية تقديم العلاجات وبأي كميات يجب تناولها.

وتهدف هذه المبادئ التوجيهية لجعل الأطباء يتبعونها في جميع المستشفيات بكافة أنحاء البلاد.

ويشار إلى أنه وقع استخدام أحد هذه الأدوية المذكورة، وهو “ريبافيرين”، في علاج السارس الصيني عام 2003، والذي أصاب أكثر من 8 آلاف شخص وقتل 774 فردا في 17 دولة مختلفة.

وأظهرت السلالة الجديدة من فيروس “كورونا” تشابها وراثيا كبيرا مع السارس، حيث أظهرت مقارنة تسلسلية ووجود تطابق بينهما بنسبة 79.5%.

وتوصي الوزارة أيضا أنه من أجل منع وتخفيف شدة الأعراض، يجب تناول الدواء في غضون يومين من الاتصال بشخص مصاب. وتتضمن توصيات الوقاية الخاصة بهم أيضا قواعد الصحة والنظافة، مثل غسل الأيدي وارتداء الأقنعة الواقية.

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روسيا تعلن 3 أدوية يمكنها علاج فيروس “كورونا”
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