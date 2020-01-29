دولة عربية تسجل اصابة بفايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأربعاء، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

وقال وزارة الصحة في بيان اليوم، إن "الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية".

وأكدت الوزارة أنها "بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق".

وشددت الوزارة على أن "مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس ".

وأكدت في بيانها أن "النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب، بما يضمن صحة وسلامة الجميع".

تجدر الإشارة إلى أن مدينة ووهان الصينية تعتبر "معقل" فيروس كورونا الجديد، حيث تم تسجيل أول إصابات في هذه المدينة.