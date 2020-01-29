أمير قطر يعين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيساً جديداً للوزراء

أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.

الأمر الأميري رقم ( ٣ ) لسنة 2020 بتشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر على أن يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:

١- خالد بن خليفة بن عبدالعزيز ال ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزيرًا للداخلية.

٢- خالد بن محمد العطية نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

٣- محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية.

٤- علي بن شريف العمادي وزيرا للمالية.

٥- غيث بن مبارك بن علي الكواري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

٦ - صلاح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة.

٧- عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للعدل وقائمًا بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

٨- محمد بن عبد الواحد الحمادي وزيرا للتعليم والتعليم العالي.

٩- جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات.

١٠- حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة.

١١- عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة.

١٢- علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة.

١٣- يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

١٤- سعد بن شريدة الكعبي وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة ، عضوا ب‍مجلس الوزراء.

وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.