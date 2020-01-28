الخارجية الايرانية: النظام السعودي شريك أميركا في جريمة اغتيال القائد سليماني

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، وردا على التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية السعودي في مقابلة مع قناة اميركية، أن نظام آل سعود شريك لأميركا في جريمة اغتيال الشهيد الفريق سليماني.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، بأن عباس موسوي انتقد بشدة يوم الثلاثاء، التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية السعودي في مقابلة مع قناة سي.ان.ان، واكد: بما ان السعودية ترى نفسها في دور العراب لداعش والتنظيمات الارهابية، لذلك فإنها تتصور ان استشهاد قادة محور المقاومة بأوامر الرئيس الاميركي الارهابي، أدى الى ضمان امن التنظيمات الارهابية والحكومات الحاضنة للارهاب.

وأضاف موسوي: ان يقوم وزير الخارجية السعودية بقلب جميع القوانين الدولية المحرزة، ويصف عملية اغتيال سافرة بأنها دفاع مشروع، فهذا يدعو الى الأسف والاستياء.. ان اغتيال الفريق الشهيد سليماني على يد الجيش الاميركي الارهابي على اراضي بلد آخر، وبدون التنسيق مع البلد المضيف وضد ضيف رسمي لذلك البلد اضافة الى مسؤول رسمي لنفس البلد، وذلك في مطار مدني، فإنه وحسب تأكيد البلد المضيف اجراء يتعارض مع القوانين الداخلية للعراق وبالطبع يتعارض مع القوانين الدولية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية ان النظام السعودي وبدعمه هذا، فهو شريك ترامب في جريمته، مضيفا: ان ما سيؤدي الى تعزيز امن المنطقة، هو خروج القوات الاجنبية المزاحمة والمتغطرسة، والتي تسلطت على مقدرات بعض الدول، ولافتا الى ان السعوديين وفي تحالف مع إدارة ترامب الارهابية والصهاينة القاتلين للاطفال، أدوا دورا اساسيا في تأزيم المنطقة، وابرز مثال على ذلك عدوانهم منذ سنوات على اليمن وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب اليمني المضطهد؛ الجرائم التي وثقتها منظمة الأمم المتحدة.