الصفحة الدولية

معلمّات سويديات غير مسلمات يرتدين الحجاب رفضاً لقرار حظره في المدارس


 ارتدت مدرِّساتٌ غيرُ مسلمات الحجاب الإسلامي، في مدرسة بإحدى مدن جنوب السويد، للتعبير عن رفضهم مشروع قانون “يحظر جميع أشكال أغطية الرأس الإسلامية” في مدارس المدينة .

وكانت مدرِّسات غير مسلمات وصلن خلال الأسبوع الماضي إلى حيث يعملن في مدرسة برستاموسكولان، بمدينة سكوروب وهنّ يرتدين الحجاب الإسلامي احتجاجاً على حظره داخل المدرسة، هذا الحظر المقرر أن يبدأ سريانه في مدينتهم خلال الأشهر الستة المقبلة.

ووقّع المعلمون العاملون في المدرسة المذكورة على عريضة يعبّرون فيها على رفضهم لقرار بلدية سكوروب التي أقرّت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي مشروع قانون يحظر “جميع أشكال أغطية الرأس الإسلامية” في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

ومن ناحيته، أعلن مدير المدرسة، ماتياس ليدهولم، أنه لن يمتثل لقرار البلدية، وقال: لن أستجيب أنا ولا زملائي في المدرسة لقرار حظر الحجاب الإسلامي، مضيفاً أن الكرة الآن في ملعب موظفي البلدية للتعامل مع قرارنا.

وعلى إثر قيامهم بحملة التضامن مع الفتيات المحجّبات، تعرّض معلمو وإداريو مدرسة برستاموسكولان، لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذهب ببعض المنتقدين إلى حد وصف المدرسين بـ”الأغبياء”، فيما اتّهم آخرون المدرسين بأنهم يدعمون “اضطّهاد النساء” في البلاد.

وعلى الرغم الهجمة التي يتعرّضون لها، أكد المعلمون وإداريو المدرسة مواصلتهم فعاليات الاحتجاج على القرار الذي ينتهك الحرية الشخصية، علماً أن القانون السويدي يضمن حرية ممارسة المعتقدات الدينية وقانون المدارس يعطي التلاميذ الحق بارتداء الملابس التي يريدونها.

في هذه الأثناء وصف العديد من المحامين السويديين قرار الحظر بأنه انتهاك للحرية الشخصية، وأعرب المحامي أندرياس ليندهولم، الذي يعمل مع الوكالة الوطنية السويدية للتربية، عن اعتقاده بأن حظر تغطية الرأس “يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالحرية الدينية”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معلمّات سويديات غير مسلمات يرتدين الحجاب رفضاً لقرار حظره في المدارس
معلمة كويتية تعمل بشهادات جامعية مزورة منذ 12 عاما
مجلس الشيوخ يصوت بأغلبية 53 صوتا لاعتماد إجراءات محاكمة ترامب
شويغو ولافروف يحتفظان بحقيبتيهما في الحكومة الجديدة
الحكم بالسجن 13 عاما على الرئيس السابق لـ”الإنتربول” الصيني بتهمة الفساد
كوريا الشمالية تعلن إنهاء التزامها بوقف التجارب النووية
مجلس الشيوخ يصوت بالرفض على تعديل استدعاء شهود جدد في محاكمة عزل ترامب
فاجعة تهز السعودية.. شاب يطلق النار على حافلة طالبات
ملخص ما جاء في حديث المدعي العام الامريكي حول محاكمة ترامب
محاكمة ترامب تنطلق رسمياً في مجلس الشيوخ
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك