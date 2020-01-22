مجلس الشيوخ يصوت بأغلبية 53 صوتا لاعتماد إجراءات محاكمة ترامب

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 53 صوتاً لاعتماد إجراءات محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة "سبوتنك"، أن مجلس الشيوخ الأميركي اعتمد الإجراء المقترح والذي تم تقديمه من قبل المتحدث ميتش ماكونيل لعملية عزل الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت، أنه تمت الموافقة عليها بعد حصول المقترح على 53 صوتاً مؤيداً من قبل الجمهورين في الوقت الذي لاقى معارضة من قبل 47 نائباً من الديمقراطيين.

ووفقا للقرار الذي تم تبنيه، يجب على أعضاء الكونغرس تقديم الوثائق المتعلقة بالمساءلة قبل الساعة 9 من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، ويجب ان يقدم الرئيس إجابته قبل الساعة 11.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً في مجلس الشيوخ.