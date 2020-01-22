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كوريا الشمالية تعلن إنهاء التزامها بوقف التجارب النووية


أعلنت كوريا الشمالية الثلاثاء، أنها لم تعد تشعر بأنها مقيدة بالتزاماتها التي تشمل وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية بعيدة المدى، وذلك نظرا لتجاهل واشنطن التزاماتها.

وقال جو يونغ تشول المستشار في بعثة كوريا الشمالية إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف خلال مؤتمر نزع السلاح: “لم نعد نرى سببا للتقيد من جانب واحد بالتزام لا يحترمه الطرف الآخر”.

واتهم جو الولايات المتحدة بفرض “أكثر العقوبات وحشية ولا إنسانية” على بلاده، مضيفا: “إذا استمرت الولايات المتحدة في مثل هذه السياسة العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فلن يكون هناك أبدا أي نزع للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية”.

وتابع: “إذا حاولت الولايات المتحدة فرض مطالب أحادية الجانب واستمرت في فرض العقوبات، فقد تضطر كوريا الشمالية للبحث عن مسار جديد”.

وأضاف أن “بلاده لم تعد تشعر بأنها مقيدة بالتزاماتها التي تشمل وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية بعد أن تجاهلت الولايات المتحدة مهلة نهاية العام التي حددتها بيونغ يانغ لواشنطن لتقديم تنازلات في المحادثات النووية”.

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