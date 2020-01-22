مجلس الشيوخ يصوت بالرفض على تعديل استدعاء شهود جدد في محاكمة عزل ترامب

صوت مجلس الشيوخ في الكونغرس بالرفض على تعديل استدعاء شهود جدد في محاكمة عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

يذكر أن محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد بدأت رسميا، في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، في استخدام نادر للآلية الدستورية للإطاحة بالرئيس.

ودعا الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى عزل ترامب من منصبه بسبب “ممارسته الضغوط على أوكرانيا” للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن منافسه في الانتخابات الرئاسية، ومن ثم “عرقلة التحقيق في الفضيحة”.

ووفقا لإجراءات العزل القانونية، فإن العملية التي تنتظم في مجلس الشيوخ تعد محاكمة، يحمل فيها أعضاؤه صفة المحلفين، أما النواب، فيتحدثون بصفتهم جهة الادعاء.

وفي نهاية المناقشات ينظم التصويت بين السيناتورات. ويتحقق عزل رئيس الدولة عن منصبه في حال حصول هذا الاقتراح على أصوات ثلثين من أعضاء مجلس الشيوخ. ونظرا لحفاظ الجمهوريين على أغلبية المقاعد في هذا المجلس، فعلى الأرجح أن يتم وقف عملية العزل في هذه المرحلة.

وكان ترامب قد سمى إجراءات العزل الحالية بـ “محاولة انقلابية” و”مطاردة الساحرات”.