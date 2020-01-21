محاكمة ترامب تنطلق رسمياً في مجلس الشيوخ

انطلقت، الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا في مجلس الشيوخ.

وبدأت، اليوم الثلاثاء، إجراءات عزل ومحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، بعد رفضه تهم المساءلة التي رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

واستعرض مجلس الشيوخ الأميركي الوثائق الخاصة بمحاكمة ترامب.

ويؤكد الديمقراطيون أن ترامب، أساء استغلال سلطته بتعليق مساعدة عسكرية أمريكية لأوكرانيا في إطار حملة ضغطه، وعرقل عمل الكونغرس برفضه تسليم وثائق طولب بها، ومنعه مسؤولي الإدارة الأمريكية من الشهادة حتى عندما استدعاهم محققو مجلس النواب.

ويقول فريق ترامب القانوني إنه يتمتع بالحماية بموجب مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.