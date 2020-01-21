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وزير الدفاع الإيراني: أثبتنا أننا سنرد علی أي تهديد وسليماني أفشل مؤامراتهم


قال العميد أمير حاتمي وزير الدفاع الإيراني، إن بلاده أثبتت أنها سترد علی أي تهديد علی أي مستوی.

وأضاف الوزير، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا": لقد استخدم العدو كل حيله لتقويض استقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار حاتمي إلى أن "المؤامرات الثقافية والاقتصادية، وخلق الأزمات الاجتماعية، والعقوبات وخلق الإرهاب في المنطقة، وأخيراً اغتيال قائد فيلق القدس، الشهيد قاسم سليماني، جاء من أجل إضعاف الجمهورية الإسلامية وهزيمة إيران في النهاية على الجبهة العسكرية".

وأوضح: "لو کانوا يشعرون قيد أنملة بتفوقهم العسكري على الجمهورية الإسلامية، فلم يكونوا يستخدمون أي وسيلة أخرى ضد الشعب الإيراني العظيم".

وشدد حاتمي على أن "الدفاع الاستراتيجي على جميع المستويات هو واحد من الأولويات الرئيسة لوزارة الدفاع".

وقال الوزير إن "هدف القوی المستكبرة من إنشاء ونشر المجاميع الإرهابية في المنطقة يتمثل في تقويض الإسلام فالجمهورية الإسلامية".

وتابع: "بفضل التضحيات لمقاتلي محور المقاومة والقيادة المقتدرة للجنرال الفريق الشهيد حاج قاسم سليماني فتبوء مؤامراتهم بالفشل".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.

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