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تفاصيل ساعات الذعر في مدينة ألمانية بعد العثور على قنبلة أمريكية بوزن 500 كيلو


أضطرت سلطات مدينة كولونيا الألمانية، الثلاثاء، لإجلاء الآلاف من الموظفين وتعطيل حركة السكك الحديدية والملاحة البحرية والمجال الجوي، بعد العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وقالت السلطات إن القنبلة –أمريكية الصنع- كانت تزن 500 كيلوغرام، وأسقطت خلال عملية قصف عنيف على المدينة الألمانية الغربية، ووجدها عمال بناء على الضفة اليمنى لنهر الراين بالقرب من جسر هوهينزوليرن، مساء الاثنين، لكن نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعولها.

دفعت المخاوف السلطات إلى إخلاء المنطقة المشهورة بنشاطها التجاري بما في ذلك قناة تلفزيونية والأوبرا، وتم تحذير الركاب والمسافرين من تأخر رحلاتهم وإغلاق أجزاء من شبكة السكك الحديدية وجسر للمشاة.

ويعد جسر هوهينزوليرن والمحطة المركزية المجاورة، من أهم تقاطعات المرور في شبكة السكك الحديدية الألمانية، كما تسببت حالة الطوارئ في تعطيل حركة الشحن على نهر الراين والمجال الجوي أعلاه.

وقال بيان المدينة: "لم تعد القنبلة تشكل خطرًا بعد الآن"، مضيفًا أن بإمكان العاملين البالغ عددهم 10 آلاف موظف العودة إلى أماكن عملهم، بعد إبطال مفعول القنبلة في عملية استغرقت أقل من الساعة.

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تفاصيل ساعات الذعر في مدينة ألمانية بعد العثور على قنبلة أمريكية بوزن 500 كيلو
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