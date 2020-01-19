السفير الإيراني في بريطانيا : عقد جلسة لمحكمة الاستئناف في لندن للبت في ديون بريطانيا لايران

قال السفير الإيراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد ان محكمة الاستئناف تعقد في لندن يومي الأربعاء والخميس من الاسبوع الجاري جلسة للبت في جزء صغير من ديون صفقة اسلحة بريطانية إلى إيران .

وكتب السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد في تغريدة على صفحته في تويتر ان محكمة الاستئناف في لندن ستعقد يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، جلسة للبت في جزء صغير من مبلغ ديون صفقة أسلحة بريطانية لإيران.

وأضاف انه ومع البت في هذا الجزء الصغير من الديون ، تنتهي العملية القانونية للقضية ولن يكون هناك عذر لبريطانيا لعدم تسديد الديون المترتبة عليها .