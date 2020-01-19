البرلمان الإيراني يلوح بمشروع خفض العلاقات مع الترويكا الأوروبية

يقوم نواب مجلس الشورى الاسلامي بجمع التواقيع لاصدار بيان يحذرون فيه الدول الاوروبية الثلاث، المانيا وفرنسا بريطانيا، بخفض العلاقات معها ان لم تف بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان البرلماني الإيراني محسن كوهكن قال ان النواب يجمعون التواقيع في الوقت الحاضر لاصدار بيان ضد البيان الصادر من قبل الدول الاوروبية الثلاث خلال الايام الاخيرة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويتضمن البيان الذي وقعه غالبية النواب لغاية الان، تحذيرا للحكومات الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) بانه ان لم تكف عن ممارساتها العدائية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية فان طهران ستدافع عن مصالحها وتخفض مستوى العلاقات معها.

يذكر انه خلال الايام الاخيرة قامت الترويكا الاوروبية بتفعيل آلية فض النزاع حول الاتفاق النووي كما قام الرئيس الفرنسي في تصريح له بتحريف اسم الخليج الفارسي.