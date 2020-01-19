ايران تعلن توقيف ثلاثة قوارب كويتية واعتقال تسعة اشخاص بميناء ماهشهر

اعلنت السلطات الايرانية، الاحد، عن ثلاثة قوارب صيد كويتية غير مصرح بها واعتقال تسعة اشخاص في ميناء ماهشهر.

وقالت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثالثة بحسب وكالة "فارس"، إن "قائد مجموعة سفن بحرية عسكرية تابعة لوحدة الامام حسن(ع) في المنطقة البحرية الثالثة لحرس الثورة في مدينة ماهشهر الادميرال علي رضا احمدي اعلن توقيف ثلاثة قوارب صيد كويتيه غير مصرح بها في ميناء ماهشهر وقال انه هذه القوارب قد دخلت المياه الايرانية بشكل غير مشروع".

واضاف احمدي أنه "تم رصد هذه القوارب وتوقيفها من قبل مجموعة الامام الحسن البحرية في المنطقة البحرية الثالثة لحرس الثورة الاسلامية قرب منطقة منصات نفطية"، مؤكداً أنه "تم اعتقال 9 أشخاص في هذه القوارب وتسليمهم إلى السلطات القضائية".