الصفحة الدولية

نائب ايراني : اميركا تتحدّث عن الصداقة مع الشعب الايراني وتفرض الحظر عليه


ندّد رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشورى الاسلامي في ايران "الهيار ملكشاهي" بالسياسات العدائية للحكومة الاميركية حيال الشعب الايراني معتبراً أن الاميركيين يتحدثون عن الصداقة من جهة لكنهم يفرضون الحظر عليه.

وأشار النائب عن أهالي كوهدشت /غرب ايران/ الهیار ملکشاهي الى خطبة الجمعة لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، موضحاً: ان الاميركيين يتحدثون عن الصداقة مع الشعب الايراني لكنهم يفرضون حظرا متعددا عليه حيث شمل قطاع الادوية ايضا.

ووصف ممارسات اميركا بالخداع الواضح والتي تكشّفت للجميع.

ولفت الى ان اميركا تصورت انها بعملية اغتيال واستشهاد الفريق قاسم سليماني ستثير سخط الناس وتؤجج المواجهة ضد الحكومة الا ان ماحدث كان على العكس تماما حيث شارك الشعب في مسيرات ملحمية مليونية لتشييع جثامين الشهداء في مختلف المدن الايرانية وأكدوا تضامنهم في الوحدة والتضامن ودعم الحكومة فيما أقر الاميركيون أنفسهم بخطأ حساباتهم حول هذا الموضوع.

واعتبر أن مخططات اميركا ونواياها تم فضحها ولن تحقق مآربها بالخداع والشعب الايراني بات يقظاً.

ونوه الى ان الاميركيين خططوا لتقويض المشاركة المليونية في مراسم تشييع جثمان الشهيد سليماني واصحابه الشهداء الا ان استهداف الحرس الثوري لقاعدة عين الاسد اسفر عن وقوع خسائر فادحة في الارواح والمعدات وحطم هيمنة اميركا في التشدق بقوتها.

ولفت الى ان عجز امريكا عن الرد على استهداف قاعدة عين الاسد كان باهض الكلفة عليها لذلك سعى الاميركيون الى شن حملات اعلامية حول حادثة تحطم الطائرة الاوكرانية من أجل استغلالها بهدف تقويض المشاركة الملحمية المليونية في مراسم تشييع الشهيد سليماني واستهداف قاعدتهم. 

وتساءل عن السبب وراء إبداء الاميركيين تعاطفهم مع ضحايا حادثة الطائرة فيما يخططون للنيل من الشعب الايراني بشكل مباشر وغير مباشر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب ايراني : اميركا تتحدّث عن الصداقة مع الشعب الايراني وتفرض الحظر عليه
يونس محمود عن استقالة اتحاد الكرة: الهدف الأول تحقق
تفجير انتحاري يستهدف متعاقدين أتراك بحاجز أمني قرب العاصمة الصومالية
جهانغيري: الضربة الصاروخية للقاعدة الاميركية لا سابق لها منذ الحرب العالمية
الاتحاد الأوروبي يقلص بشكل كبير مساعداته لتركيا
محتجون يقتحمون عرض مسرحي يحضره ماكرون ويطالبونه بالرحيل
مقتل وإصابة خمسة أشخاص بإطلاق نار في ولاية يوتا الأميركية
روسيا: ست مقاتلات أف 35 أمريكية كانت بالأجواء الإيرانية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية
رئيس الوزراء الأوكراني يستقيل من منصبه
تعيين رئيس جديد للمخابرات السودانية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك