تفجير انتحاري يستهدف متعاقدين أتراك بحاجز أمني قرب العاصمة الصومالية

وقع تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة، في نقطة تفتيش للشرطة الصومالية بمدينة أفغوي قرب العاصمة مقدشيو، مستهدفة متعاقدين أتراك.

وذكرت صحيفة “جروي” الصومالية السبت، “تشير التقارير الأولية إلى أن شاحنة محملة بالمتفجرات يقودها انتحاري، تم تفجيرها عند نقطة تفتيش للشرطة، مستهدفة قافلة (تقل أتراك)”.

وأصيب 6 أتراك في التفجير الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش، حسبما أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، عبر (تويتر)، موضحاً أن “15 شخصا أصيب بينهم 6 أتراك في انفجار بالصومال”.

من جهتها، سبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، إصابة 4 من مواطنيها، من بين 11 شخصًا أصيبوا في التفجير الانتحاري بشاحنة مفخخة، في مدينة أفغوي.

وقالت الوزارة، في بيان السبت، “ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في الصومال وأسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم 4 مواطنين أتراك”، مضيفة “سنواصل الوقوف إلى جانب إخواننا الصوماليين ضد الإرهاب”.