تعيين رئيس جديد للمخابرات السودانية

عين مجلس «السيادة»، الذي يتولى الحكم خلال المرحلة الانتقالية في السودان ويرأسه الفريق غبد الفتاح البرهان، امس (الخميس)، الفريق ركن جمال عبد المجيد مديراً لجهاز المخابرات العامة.

وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن المجلس نشر بياناً مقتضباً على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، قال فيه إنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز بعدما تصدى الجيش لحركة «تمرد» قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لإعادة هيكلته.

وكانت إعادة هيكلة أجهزة الأمن التي واجهت اتهامات بقمع المعارضة أثناء حكم عمر البشير، أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات التي أدت إلى رحيله. لكن كثيرين من أفراد الأمن الذين أقالتهم الحكومة الانتقالية الجديدة عادوا إلى الثكنات من دون تسليم أسلحتهم.