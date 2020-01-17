ميركل ترفض تحدي الصين اقتصاديا والاستغناء عن معدات "هواوي"

شبهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال حوارها مع صحيفة "فاينانشيل تايمز" نجاح الصين بالتجربة الألمانية، وأبدت رفضها للتحدي الاقتصادي للبلد الآسيوي.

وقالت ميركل خلال المقابلة: "كما كان الحال في ألمانيا، فإن نهضة الصين تعتمد إلى حد كبير على العمل الجاد والإبداع والمهارات التقنية، ولا أريد تفكيك سلاسل الإمداد العالمية بسبب منافسة اقتصادية.

وعن احتمالات شراء معدات الاتصال من شركة "هواوي"، التي تضغط الولايات المتحدة على حلفائها لعدم استخدام أجهزتها خوفًا من استغلالها في عمليات تجسس لصالح بكين، قالت ميركل: "رغم أننا لا نعتمد على شركة واحدة، أعتقد أنه من الخطأ استبعاد أحد".

وتأتي تعليقات ميركل بشأن "هواوي" بعد يومين من تصريحات مماثلة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال فيها، إن المعارضين لاستخدام معدات شركة "هواوي" الصينية في تدشين شبكة الجيل الخامس، يحتاجون إلى تحديد البدائل المتاحة التي ينبغي استخدامها.

ومنذ أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراعًا تجاريًا مع بكين منتصف عام 2018، تعكف واشنطن على إقناع البلدان الحليفة بالتوقف عن استخدام تقنية الجيل الخامس من "هواوي" بدعوى تهديدها للأمن القومي للدول، وإمكانية استخدامها من قبل بكين للتجسس، وهو ما نفته الشركة والحكومة الصينية.

ويعتبر الاقتصاد الألماني أحد ضحايا الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين، والتي أثرت سلبًا على التجارة العالمية، حيث بلغ معدل نموه العام الماضي 0.6% فقط، وهي أسوأ وتيرة منذ ست سنوات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الناتج الصناعي للبلاد.