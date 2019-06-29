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قائد الجيش الإيراني: قواتنا كأنها في ليلة الهجوم


أعلن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن قوات بلاده على أهبة الاستعداد "كأنها في ليلة الهجوم"، معتبرا أن معلومات استخباراتها تؤكد أن العدو لا ينوي شن الحرب.

وقال موسوي، في تصريح أدلى به اليوم السبت: "نحن على أتم الاستعداد وكأننا في ليلة الهجوم، ونرصد العدو بدقة، إلا أن معلوماتنا الاستخباراتية لا تشير إلى وجود نية لشن حرب لدى الأعداء".

واعتبر موسوي أن "القدرات الردعية للجيش والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أصابت العدو بالإحباط".

وأضاف قائلا: "في الظروف الراهنة، الجيش على أهبة الاستعداد، وهو مستعد، إلى جانب مهامه الرسمية، لتقديم العون لرفع مشكلات الشعب الإيراني العظيم أينما تحتاج الحكومة".

كما أشار قائد الجيش الإيراني إلى وجود "مناكفات" في تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقال: "لندع ترامب، وعلينا أن ننفذ مناوراتنا العادية".

ويشهد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، منذ مايو الماضي، تصاعدا حادا بلغ ذروته بعد حادث إسقاط القوات الإيرانية طائرة استطلاع مسيرة أمريكية، يوم 20 يونيو، قالت طهران إنها أسقطت بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني، فيما أصرت واشنطن على أنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وعلى خلفية هذا التطور، أعلن الرئيس الأمريكي، أنه أعطى أمرا بشن ضربات على مواقع استراتيجية إيرانية، لكنه أوقف هذا الهجوم قبل 10 دقائق من تنفيذه، ليفرض لاحقا عقوبات جديدة على إيران.

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