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قوات حكومة الوفاق الليبية: ضبط أسلحة إماراتية وأمريكية من قوات حفتر


أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أنها ضبطت أسلحة إماراتية وأمريكية ومحرمة دوليا نتيجة معركة "تحرير" مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس من "الجيش الوطني الليبي".

وقال الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، محمد قنونو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في غريان، إن القوات الحكومية استولت على 70 عربة سليمة، ومدرعات إماراتية من طراز "تايغر"، و3 طائرات مسيرة، وصواريخ أمريكية الصنع.

وأعلن قنونو العثور على أسلحة محرمة دوليا في غريان بعد تحريرها من القوات التابعة لحفتر.

وأكد أن "كل الأسلحة التي استخدمت والتي تم العثور عليها جرى تمريرها إلى لجان الاختصاص وتم توثيقها"، مشيرا إلى أنه "جرى تحويلها إلى الجهات السياسية لأخذ موقف منها".

وأكد أنه سيتم إعلان أسماء الدول المسؤولة عن تصدير السلاح إلى قوات حفتر وهويتها بعد تحرير كافة المدن.

وأوضح أن المدينة تعرضت إلى قصف متكرر من قبل طائرات مسيرة وطائرات من أنواع أخرى.

وأكد قنونو أسر أكثر من 150 مسلحا في صفوف قوات "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده المشير، خليفة حفتر.

وشدد قنونو على أن مخابرات إحدى الدول الداعمة لحفتر جهزت غرفة عمليات قوات "الجيش الوطني الليبي" في غريان، دون تسميتها.

وأوضح قنونو أن عملية "بركان الغضب"، التي تنفذها القوات الحكومية، تستهدف "الخارجين عن الشرعية" المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني من كل مناطق البلاد، مضيفا أنها ليست موجهة ضد أي مدينة ليبية، كما يروج إعلام تابع لحفتر.

وأشار قنونو إلى أن قوات حفتر "المعتدية" على العاصمة "فقدت غرفة عملياتها الرئيسة، وانكسرت شوكتها، وقطعت خطوط إمدادها"، لافتا إلى أن الباب الجنوبي لطرابلس قد أوصد في وجهها.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي الحكومي أن قواته جمعت أشلاء ليبيين وأجانب قاتلوا في صفوف جيش حفتر، مؤكدا أن ذلك سيضاف في سجل الجرائم المنسوبة له.

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