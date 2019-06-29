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ترامب يصل كوريا الجنوبية لزيارة المنطقة منزوعة السلاح وعقد لقاء محتمل مع زعيم كوريا الشمالية


وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى كوريا الجنوبية، حيث يخطط لزيارة المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أنه من المحتمل أن يعقد ترامب اجتماعا مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال هذه الزيارة.

ووصل ترامب إلى كوريا الجنوبية قادما من مدينة أوساكا اليابانية، حيث شارك هناك في فعاليات قمة "مجموعة العشرين".

وعرض ترامب أثناء وجوده في اليابان عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وقال ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت: "أعرض على الزعيم الكوري الشمالي عقد لقاء في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح.. أريد إلقاء التحية عليه ومصافحته".

وفي 23 يونيو الجاري، تلقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رسالة من ترامب وصفها بأنها "ذات مضمون جيد".

والتقى كيم وترامب مرتين، الأولى في "سنغافورة" في شهر يونيو 2018 والثانية بـ "هانوي"، في فبراير 2019، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة، بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وتخضع كوريا الشمالية، لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

وإلى جانب عقوبات مجلس الأمن، تواجه بيونغ يانغ عقوبات أحادية الجانب من قبل العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

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