بوتين يدعو ماكرون لزيارة روسيا

وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، دعوة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيارة روسيا عام 2020، أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 75 لنهاية الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، وشكره على دعوته للمشاركة في منتدى باريس للسلام.

و قال بوتين خلال لقائه ماكرون في أوساكا، على هامش قمة مجموعة العشرين: "أشكركم على الدعوة التي وجهتموها ليَ لحضور منتدى باريس للسلام، وسأحاول المشاركة. بدوري أود أن أدعوكم للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار في الحرب العالمية الثانية".

وأكد بوتين على أن فرنسا واحدة من أهم شركاء روسيا الأجانب، مضيفا "لقد اكتسبنا الكثير من الخبرة جراء التعاون البناء في العديد من المجالات. بالطبع، نحن نعرف المشاكل ونناقشها. الآن، في غداء عمل، تحدثنا بنشاط كبير عن بعض القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي ذات الاهتمام الثنائي الخاص. والآن يمكننا التحدث في جو هادئ عن كل هذه القضايا".

هذا والتقى بوتين وماكرون في مقر إقامة الرئيس الروسي، الذي سيتواجد بوتين فيه خلال أيام قمة مجموعة العشرين.

هذا وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وصرح ترامب في وقت سابق من اليوم، بأنه يتوقع أن اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي من المقرر أن يُعقد غداً السبت، سيكون مثمراً وسيركز قادة البلدين على قضايا التجارة الخارجية.

وتهدف "مجموعة العشرين" إلى تنسيق سياسة الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت وتحريك النظام المالي لتخفيض الأخطار ومنع وقوع أزمات مالية، وكذلك إنشاء هيكل مالي دولي جديد.

وتضم المجموعة حاليا — الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وتركيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

واستضافت روسيا قمة العشرين، في أيلول/سبتمبر عام 2013، في مدينة سان بطرسبورغ.