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تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا حتى يناير المقبل


أعلن مجلس أوروبا رسمياً  تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2020.

وجاء في بيان مجلس أوروبا “يأتي قرار الإبقاء على العقوبات نتيجة للمعلومات التي قدمتها مستشارة ألمانيا الاتحادية والرئيس الفرنسي في مجلس أوروبا، يومي 20-21 حزيران/ يونيو، عن حالة تنفيذ اتفاقيات مينسك”.

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع على الحفاظ على العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وأصدر المجلس هذا القرار خطيا.

وتتعلق التدابير بالقطاعات المالية والطاقة والدفاع، وكذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج.

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