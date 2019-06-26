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ترامب : سأخبر بوتين في قمة الـ20 أن الانتخابات الأمريكية "ليست من شأنه"


 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رد على سؤال لـCNN حول ما إذا كان سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماعات قمة الـ20 حول عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية 2020، قال إنه سيخبره أن "الانتخابات الأمريكية ليست من شأنه".

وأضاف ترامب، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، مساء الأربعاء، قبيل مغادرته إلى أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة الـ20، "ساجري محادثة معه".

وغادر الرئيس الأمريكي ترامب واشنطن، متجهاً إلى مدينة أوساكا اليابانية، أولى محطات رحلته إلى اليابان للمشاركة في اجتماعات قمة الـ20 التي تعقد في 28 و29 يونيو حزيران الجاري.

وتواجه روسيا اتهامات بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية في 2016 لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضد مرشحة الحزب الديمقراطي آنذاك، وتعقد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني 2020. 

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