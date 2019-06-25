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روحاني لماكرون: لن نعيد مفاوضات عملنا عليها لمدة عامين تحت أي ظرف


أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني.

وشدد روحاني على أن الأوضاع لن تتغير حتى ترفع أمريكا عقوباتها على طهران.

ونقلت الرئاسة الإيرانية، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، عن روحاني قوله "لن نعيد مفاوضات عملنا عليها لمدة عامين تحت أي ظرف".

وأضاف "في أي وقت تقوم 4+1 بالعمل بالتزاماتها في الاتفاق النووي، وتحل مواضيع تصديرنا للنفط والتبادلات البنكية، فإن الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي". وتابع روحاني: لن تتغير الأوضاع حتى ترفع أمريكا جميع عقوباتها عنا.

ومن جانبه، قال ماكرون خلال الاتصال، بحسب البيان، إن "فرنسا سعت وتسعى إلى الالتزام بالاتفاق النووي، كما تسعى إلى إقناع الأطراف المفاوضة عليه وخاصة أمريكا للالتزام فيه".

كما أكد الرئيس الفرنسي على أهمية "تعاون الجميع للحيلولة دون زيادة التوتر في المنطقة، والابتعاد عن التحركات التي تسبب رفع التوتر"، وفقا للبيان.

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