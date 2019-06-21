مستشار روحاني: إذا كان ترامب لا يريد الحرب فعليه تخفيف العقوبات

قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، إنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد حربا مع طهران فعليه أن يخفف العقوبات، وذلك بعد تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية.

ونشر حسام الدين آشنا تغريدة، على "تويتر" قال فيها، "الحرب والعقوبات وجهان لعملة واحدة… إذا كنت لا تريد حربا فعليك أن تفعل شيئا ما بشأن العقوبات".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر أمس الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.